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Ситуация с повышением налогов во Франции
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Нацсобрание Франции одобрило мораторий на повышение топливных налогов

Парламентарии также поддержали временный запрет на рост тарифов на электроэнергию и газ и отмену удорожания техосмотра автомобилей
Зал заседаний Национальной ассамблеи Франции EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Зал заседаний Национальной ассамблеи Франции
© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Национальное собрание Франции одобрило предложения правительства, в частности, касающиеся введения полугодового моратория на экологические налоги в топливной сфере. Голосование состоялось в среду после обсуждения депутатами доклада премьер-министра страны Эдуара Филиппа. Прямая трансляция заседания ведется на сайте Нацсобрания.

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Как сообщил председатель Нацсобрания Ришар Ферран, за принятие пакета налоговых мер, разработанных в ответ на требования движения "желтых жилетов", выступили 358 парламентариев, против - 194. "Национальное собрание одобрило предложения правительства об экологическом налогообложении и его последствий для покупательной способности", - сказал Ферран.

Среди других предложений, поддержанных депутатами нижней палаты парламента, - введение моратория на тарифы на электроэнергию и газ и отмена повышения стоимости технического осмотра автомобилей.

Теперь свою позицию должен высказать в четверг Сенат - верхняя палата французского парламента. С обращением к сенаторам обратится премьер-министр Франции.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Теги
ФранцияФилипп, ЭдуарСитуация с повышением налогов во Франции
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