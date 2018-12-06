МИД КНР: США должны предоставить доказательства вины Китая в хакерской атаке на Marriott

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Если Соединенные Штаты располагают доказательствами вины Китая в хакерской атаке на гостиничную сеть Marriott, то их необходимо предъявить. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Если есть какие-либо доказательства [свидетельствующие о вине КНР], то их следует предъявить китайской стороне. В этом случае соответствующие компетентные органы проведут расследование в строгом соответствии с законом", - заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что Китай выступает решительно против любых форм хакерства. "Мы выступаем за сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в вопросе борьбы с киберпреступностью", - отметил представитель МИД КНР.

"Всем странам необходимо объединить усилия в области борьбы с киберпреступностью и решать возникающие вопросы путем диалога и сотрудничества", - резюмировал он.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что китайские хакеры могут быть причастны к кибератаке, приведшей к утечке личных данных 500 млн клиентов американской гостиничной сети Marriott. По данным информагенства, в ходе атаки использовались инструменты взлома, к которыми ранее не раз прибегали хакеры из Китая. Следователи предполагают, что во взломе участвовали сразу несколько хакерских групп.

30 ноября Marriott сообщила о кибератаке на свою дочернюю компанию Starwood, в ходе которой хакеры могли получить доступ к личным данным 500 млн клиентов Marriott. Кибератака на Starwood началась в 2014 году и продолжалась до этого года, сведения о 327 млн человек из этих 500 млн содержали номера паспортов, адреса электронной почты и почтовые адреса. В некоторых случаях информация о клиентах включала в себя данные банковских платежных карт. По числу людей, личные данные которых потенциально могли быть похищены, кибератака на сеть Marriott может быть одной из крупнейших в истории.