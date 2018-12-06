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Рада одобрила непродление Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией

Срок действия соглашения истекает 1 апреля 2019 года
© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Верховная рада одобрила решение президента Украины Петра Порошенко о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, который прекратит действие 1 апреля 2019 года. Соответствующий законопроект, внесенный украинским президентом, поддержали в четверг 277 депутатов Рады при 226 минимально необходимых.

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"Прекратить с 1 апреля 2019 года действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", - говорится в тексте законопроекта. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Между тем указ Порошенко о непродлении договора с РФ был издан еще 17 сентября нынешнего года. Два дня спустя документ официально вступил в силу. 24 сентября МИД Украины направил соответствующее уведомление в дипведомство России. Правда, позже эксперты указали, что в данном случае была нарушена процедура, поскольку для вступления в силу указ должен быть одобрен Радой. В этой связи, как отмечал политический эксперт Руслан Бортник, внесение президентом этого законопроекта в парламент только в декабре имеет исключительно пропагандистский характер.

"Законопроект о разрыве Договора о дружбе с РФ - это техническое действие власти, из которого она пытается слепить очередную информационную победу", - написал Бортник в Facebook во вторник. Именно поэтому парламент начал рассматривать этот вопрос в декабре - во время подготовки к президентским выборам, а не принял решение еще в сентябре, когда указ одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины и подписал президент. "В любом случае договор с РФ будет действовать до 1 апреля 2019 года, но его "разрыв" уже давно превратился в политический сериал, который вообще не влияет на жизнь украинцев, но отвлекает внимание последние четыре года", - считает политолог.

Договор о дружбе

Возможность расторжения ключевого соглашения с Россией начала обсуждаться практически сразу после государственного переворота в стране зимой 2014 года. Однако до последнего времени украинские власти избегали этого шага, опасаясь его юридических последствий. Специалисты указывали, в частности, на то, что Договор, помимо всего прочего, закреплял границы между двумя странами. В итоге было принято решение дожидаться окончания срока действия документа и просто заявить о его непродлении, что, как считают в Киеве, должно смягчить последствия.

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией удалось подписать лишь спустя 6 лет после обретения Украиной независимости. Это произошло 31 мая 1997 года. Затем еще почти год ушел на его ратификацию парламентами двух стран. В результате документ вступил в силу только 1 апреля 1999 года.

Договор был заключен сроком на 10 лет. Его действие автоматически могло продлеваться на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не заявит о своем желании отказаться от него. Но сделать это можно было не менее чем за шесть месяцев до истечения очередного десятилетнего периода, то есть в октябре 2018 года. Этот вариант и выбрала Украина.

Документ закреплял принцип стратегического партнерства России и Украины, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Стороны также обязались обеспечивать защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств, а также гарантировать им право "свободно выражать, сохранять и развивать свою этническую, культурную, языковую или религиозную самобытность и поддерживать и развивать свою культуру, не испытывая каких-либо попыток ассимиляции вопреки их воле".

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