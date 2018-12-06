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Brexit

Глава британского минфина заявил об отсутствии альтернатив сделке по Brexit

Филип Хаммонд назвал проект соглашения "лучшим из доступных" вариантов

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил об отсутствии альтернативы достигнутому соглашению по условиям выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Позицию британского правительства по данному вопросу он представил в четверг в британском парламенте, где третий день подряд депутаты обсуждают сделку по Brexit.

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Глава британского минфина отметил, что согласованная Лондоном и Брюсселем сделка является "лучшим из доступных" вариантов. "Мы должны признаться, что альтернатива этой сделке - это либо ее отсутствие, либо отсутствие Brexit. Любой из этих вариантов обернется для нас расколом в обществе", - сказал он, указав, что идея пересмотра этого соглашения и заключение нового является "заблуждением" ввиду отсутствия времени.

Хаммонд подчеркнул, что перспектива "жесткого" Brexit, то есть выход Великобритании из ЕС без соглашения о сотрудничестве, "стал бы наихудшим сценарием для финансовых институтов" лондонского Сити. Он призвал депутатов поддержать достигнутую сделку, которая позволит осуществить "плавный и упорядоченный" Brexit и избежать "неопределенности и экономических потерь".

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Последние должны рассмотреть его 11 декабря. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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