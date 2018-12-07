СМИ: задержание финдиректора Huawei говорит о желании США нанести удар по компании

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Инцидент с задержанием на территории Канады финансового директора компании Мэн Ваньчжоу свидетельствует о стремлении властей Соединенных Штатов нанести удар по всей корпорации. Об этом сообщила в пятницу китайская газета Global Times .

"Это задержание для мирового сообщества стало свидетельством того, что в отношении Huawei США преследуют четко поставленную цель. Очевидно, что Вашингтон злонамеренно пытается обвинить эту компанию в неких проступках, подставить ее под удар американского законодательства, - говорится в редакционной статье, опубликованной изданием. - Американская сторона пытается нанести удар по репутации Huawei, стремясь при помощи юридических методов отвоевать рынок у этого техногиганта".

Как отмечают авторы, такие предвзятые действия Соединенных Штатов требуют справедливой реакции общественности. "Huawei должна предпринять попытку одержать победу на обвинителями, использовав для этого американское законодательство. Если США предпримут в отношении нее произвольные меры, дело примет сложный характер, однако у компании по-прежнему есть достаточно пространства для маневрирования", - полагают обозреватели газеты.

В то же время они отмечают, что Huawei вряд ли грозят проблемы, с которыми ранее столкнулась китайская компания ZTE. "В технологическом плане Huawei сильнее, чем ZTE, к тому же ситуация в целом отличается от периода, когда ZTE подверглась репрессиям со стороны США - есть уверенность в том, что Huawei располагает возможностью и обладает мудростью для преодоления рисков и минимизации ущерба, нанесенного ей действиями американской стороны", - резюмируют авторы.

Финансовый директор и заместитель председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.