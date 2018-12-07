Трамп призвал демократов одобрить строительство стены на границе с Мексикой

ТАСС, 7 декабря. Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Демократической партии в Конгрессе США одобрить строительство стены на границе с Мексикой для защиты штата Аризона от наплыва мигрантов. Соответствующее заявление он опубликовал в четверг на своей странице в Twitter .

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"Аризона вместе с нашими военными и пограничными службами замерла в ожидании массивного наплыва [мигрантов] на неогороженном стеной участке. Мы не позволим им пройти! Большая опасность. Нэнси (Нэнси Пелоси, номинированная Демократической партией на пост спикера Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) и Чак (Чак Шумер - лидер демократов в Сенате - прим. ТАСС) должны одобрить стену!", - написал Трамп.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит соседняя страна, однако власти Мексики всегда категорически заявляли, что не станут этого делать.

На прошлой неделе в интервью газете Politico глава американской администрации заявил, что хотел бы, чтобы правительство приостановило работу в случае, если Конгресс не одобрит выделение $5 млрд, необходимых для строительства стены. Если законодательный орган не примет законопроект о бюджете до полуночи 7 декабря, ряду учреждений федерального правительства придется приостановить работу из-за отсутствия финансирования.