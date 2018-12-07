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AP: постпред США при ООН перестанет быть членом президентского кабинета

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что кандидатура руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение понизить ранг постоянного представителя страны при ООН и исключить его из состава президентского кабинета. Об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники в Белом доме.

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Трамп ранее заявил, что кандидатура руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН. В случае одобрения кандидатуры Сенатом Конгресса США, пояснили источники агентства, она не будет членом кабинета. Получить подтверждение или опровержение этой информации в Белом доме корреспонденту ТАСС не удалось.

В последние годы занимающее должность постпреда при ООН лицо входило в состав президентского кабинета. Однако, по данным американских СМИ, госсекретарь США Майкл Помпео выступил против того, чтобы постпред при ООН был членом кабинета.

Науэрт возглавила пресс-службу внешнеполитического ведомства 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала "Фокс ньюс".

Никки Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она покинет должность в январе 2019 года.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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