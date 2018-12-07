Telegraph: кабинет Мэй призвал ее уйти в отставку, если сделка с ЕС не будет одобрена

По словам источников издания, в ближайшие дни члены кабинета Мэй попытаются убедить ее добиться от Брюсселя лучших условий соглашения по Brexit. Если 11 декабря британский парламент проголосует против утвержденного на саммите ЕС проекта документа, а премьер после этого не сможет добиться уступок от ЕС, она с высокой вероятностью лишится своего поста.

ЛОНДОН, 8 декабря. /ТАСС/. Члены кабинета премьер-министр Великобритании Терезы Мэй предупредили ее о том, что ей придется уйти в отставку, если парламент страны не одобрит существующий проект соглашения с ЕС, а новый согласовать не удастся. Об этом со ссылкой на членов кабмина сообщила в пятницу вечером газета The Daily Telegraph .

The Daily Telegraph сообщает, что сейчас члены правительства Мэй уверены в том, что парламент не поддержит нынешний проект соглашения. Кроме того, по данным издания, в отставку из-за несогласия с позицией Мэй по Brexit намерены подать трое министров. Газета также сообщает, что часть министров готовится к проведению повторного референдума по вопросу о выходе страны из ЕС, возможность которого в правительстве ранее последовательно отвергали.

Лидеры стран ЕС утвердили 25 ноября соглашение с Великобританией о Brexit и политическую декларацию о будущих отношениях с Лондоном. Для того чтобы вступить в силу, это соглашение должно получить одобрение Европарламента и британских законодателей. Палата общин проголосует за или против сделки 11 декабря. Согласно оценкам местных наблюдателей, правительство потерпит поражение при проведении голосования, поскольку крыло евроскептиков в правящей Консервативной партии, а также поддерживающие тори депутаты от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП) выступают резко против положений данного соглашения.

Провал голосования чреват глубоким правительственным кризисом и может привести к тому, что парламент выразит недоверие правительству. В пятницу в интервью телеканалу Sky News глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил о том, что готов сменить Мэй на посту главы правительства и взять на себя переговоры с ЕС. Он также намекнул на то, что лейбористы смогут сформировать коалиционное правительство меньшинства без проведения всеобщих выборов, если ДЮП, сейчас поддерживающая правительство меньшинства Мэй, перейдет на сторону Корбина.

Выход Великобритании из Европейского союза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.