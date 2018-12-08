МИД Кубы назвал клеветой слова генсека ОАГ об участии кубинцев в пытках в Венесуэле

ГАВАНА, 8 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Кубы считает слова генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о якобы причастности "тысяч кубинцев" к организации пыток на территории Венесуэлы и Никарагуа клеветой и политическим заказом руководства США. Об этом в пятницу заявил директор департамента Латинской Америки МИД Кубы Эухенио Мартинес.

"Сегодняшние заявления и в ОАГ не нашли поддержки или интереса [международного сообщества]. Генеральный секретарь ОАГ распространяет вульгарную клевету, говоря, что граждане Кубы якобы принимают участие в пытках на территории Венесуэлы и Никарагуа, - готовится в заявлении дипломата, распространенном внешнеполитическим ведомством. - Единственным кубинским организатором пыток в Венесуэле был террорист Луис Посада Каррилес (контрреволюционер, бывший агент ЦРУ - прим. ТАСС) и другие его пособники, которых ОАГ никогда не осуждала. При этом организацию не особо заботило и бесчеловечное обращение с людьми в незаконной тюрьме США на оккупированной территории Гуантанамо".

Дипломат подчеркнул, что ОАГ также закрывала глаза на пытки, организованные поддерживаемыми США военными хунтами на территории стран Латинской Америки. "ОАГ всегда была инструментом США для применения "Доктрины Монро", которую сегодня возрождает американское правительство. Эта попытка дискредитации может быть поддержана лишь теми, кто стремится ввести новые ограничительные меры против Кубы и поддержать правительство США в их стремлении создать предлоги для разжигания напряженности между странами".

В пятницу Альмагро на конференции в Вашингтоне, посвященной защите прав человека на Кубе, выступил с утверждением, что якобы "тысячи кубинцев участвовали в пытках на территории Венесуэлы и Никарагуа". Членство Кубы в ОАГ было приостановлено в 1962 году под давлением США. Предлогом послужил переход островного государства на социалистический путь развития, который был расценен как несовместимый с идеологическими ценностями организации. В 2009 году это решение было отменено, однако до сих пор Куба не проявила интереса к возвращению в ОАГ.