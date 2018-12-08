Науэрт призналась, что с нетерпением ждет начала работы постпредом США при ООН

ТАСС, 8 декабря. Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что с нетерпением ждет начала работы в постоянном представительстве США при ООН. Она также поблагодарила госсекретаря Майкла Помпео за поддержку, написав об этом в пятницу в Twitter .

Кто такая Хезер Науэрт — будущий постпред США при ООН

С Fox News в Госдеп. Кто такая Хезер Науэрт — будущий постпред США при ООН

"Госсекретарь Помпео, для меня честь работать в вашей команде вместе с коллегами из Госдепартамента. Путь, который я прошла вместе с вами, подчеркивает важность лидерства США на мировой арене. Я с нетерпением жду возможности продвигать интересы американского народа в представительстве США в ООН, если назначение утвердят", - написала она.

Ранее Помпео заявил, что рад намерению президента США Дональда Трампа выдвинуть Науэрт на этот пост, и отметил, что доверяет ей.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, Науэрт в случае назначения постпредом при ООН не будет членом кабинета, вопреки сложившейся практике. Получить подтверждение этой информации в Белом доме корреспонденту ТАСС не удалось.

Науэрт возглавила пресс-службу внешнеполитического ведомства 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.

Никки Хейли, занимающая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке. Как ожидается, она покинет пост в январе 2019 года.