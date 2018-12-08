"Россия никогда не будет нашим другом". Чем нам запомнится уходящая постпред США при ООН?

Спустя два года Хейли оставляет этот пост своей преемнице - официальному представителю Государственного департамента Хезер Науэрт, об утверждении кандидатуры которой, как ожидают в Госдепе, будет официально объявлено уже в самое ближайшее время - тяжелое наследие в виде глубокого кризиса, в который погрузились отношения между США и всемирной организацией.

"Я ношу каблуки не как дань моде, а чтобы каждый раз, когда что-то пойдет не по-нашему, я смогла бы ими побольнее ударить", - с такой "дипломатичной" фразы, сказанной во время выступления в Американо-израильском комитете по общественным связям, Нимрата "Никки" Рандхава Хейли в конце 2016 года начала свою работу в должности постоянного представителя США при ООН.

"С тех пор, как я вступила в эту должность…", - кажется, это самые частые слова, которыми Хейли в последнее время начинала свои выступления. И действительно, за время ее работы постпредом изменилось немало. США вышли из ЮНЕСКО, а затем из Совета ООН по правам человека (СПЧ) в знак солидарности с Израилем. Хейли же озвучила решение о сокращении, а затем и полном прекращении финансирования Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

С учетом того, что нынешняя американская администрация неоднократно заявляла, что интересы Америки для нее важнее принципа многосторонности, неудивительно, что и посол США во всемирной организации предпочитала финансовое и политическое давление дипломатии и поиску взаимоприемлемых условий. Однако уже сейчас понятно, что в ООН такой курс себя не оправдывает. В конечном итоге ЮНЕСКО и СПЧ продолжают функционировать, а БАПОР постепенно находит новых спонсоров. США же не добились своими демаршами уступок от других стран-членов организации.

Даже такое достижение американского президента Дональда Трампа, как встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном, Хейли сумела превратить в повод для противоречий в Совете Безопасности ООН. США неожиданно отказались принять предложенный Россией и Китаем проект заявления Совбеза в поддержку американо-северокорейского саммита - не в стиле США было хоть сколько-нибудь ослаблять санкционные тиски. Теперь и европейские партнеры уже открыто выражают непонимание по поводу блокирования США гуманитарных исключений из введенных против КНДР санкций.

Лебединая песня

"Я хочу лично воспользоваться моментом и спросить своих арабских братьев и сестер: неужели ненависть настолько сильна? Неужели ненависть к Израилю настолько сильна, что вы готовы защищать террористическую организацию, которая непосредственно наносит ущерб палестинскому народу?" - обратилась в минувший четверг Хейли к Генассамблее, предлагая принять беспрецедентную резолюцию по осуждению палестинского движения ХАМАС. Этот проект возник уже после объявления Хейли об уходе и явно был призван стать триумфальным моментом ее карьеры.

Ее речь как всегда была красноречивой и яркой, примером ораторского мастерства. Но опытные дипломаты вам скажут, что публичные выступления - лишь вершина айсберга, а в основе деятельности ООН, как и любой международной организации, лежит кропотливая закулисная работа и закрытые консультации. А в данном случае Хейли недоработала - не смогла подготовить нужную почву для принятия резолюции.

Так что ее выступление так и осталось эффектным, но все же провалилось - резолюция не была принята, а Генассамблея продемонстрировала свое отношение к уходящему послу США.

Что дальше?

"В нашей стране идут споры, является ли Россия нашим другом. На самом деле это неправильный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом. Мы не хотим быть другом тому, кому не можем верить". Возможно ли представить себе другого дипломата, допускающего настолько ультимативные заявления?

Впрочем, Хейли, как и ее предшественница Саманта Пауэр и преемница Хезер Науэрт, не является карьерным дипломатом. Все время ее работы в ООН чувствовалось, что она остается политиком, стремящимся сохранить расположение внутренней аудитории.

По мнению ряда дипломатов, именно излишне жесткая и своевольная позиция Хейли в итоге стоила ей места постпреда США. Однако с самого начала никто не сомневался, что у нее большие амбиции, и не исключено, что если не через два года, то лет через шесть мы еще увидим ее в президентской гонке.

Что же касается Науэрт, о выдвижении кандидатуры которой на должность постпреда США при ООН Трамп рассказал журналистам в пятницу, она новичок в большой дипломатии. Пока не ясно, скрывается ли за ее приятной внешностью сильный характер, способный выдержать баталии в организации. Но одно понятно уже сейчас: в отличие от Пауэр и Хейли, она вряд ли получит место в кабинете президента США, а значит, будет иметь меньше возможностей для проведения самостоятельной линии.

Мария Хренова