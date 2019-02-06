США планируют объявить на следующей неделе об уничтожении "халифата" ИГ

ВАШИНГТОН, 6 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют уже на следующей неделе официально объявить о стопроцентном освобождении контролируемых террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) территорий, которые они называют халифатом. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая перед участниками встречи представителей стран, входящих в международную коалицию по борьбе с ИГ в Вашингтоне.

"Возможно, на следующей неделе будет формально объявлено о освобождении 100% территории "халифата", однако я хочу дождаться официального объявления, не хочу забегать вперед. В течение последних двух лет мы освободили более 20 тыс. кв. миль (51,8 тыс. кв. км) территорий, мы освободили поле боя, мы наблюдали победу за победой: мы освободили и Мосул, и Ракку", - сказал он.

Трамп также заявил, что Соединенные Штаты выведут свои войска из Сирии, но продолжат сотрудничать с другими странами в борьбе с терроризмом еще "многие годы".

"Мы будем работать с вами [участниками коалиции] в течение многих лет... Она [проблема терроризма] будет все меньше, меньше и меньше, и когда-нибудь, возможно, мы не будем даже и думать над этой проблемой, которая настолько превалирует сегодня ", - отметил американский лидер, добавив, что "с нетерпением ждет возможности тепло встретить американских военнослужащих, возвращающихся из Сирии".

Трамп пояснил, что сотрудничество в борьбе с ИГ будет продолжаться в связи с тем, что "крошечные остатки" группировки "могут быть очень опасными".

Участники встречи - представители 74 государств и 5 международных организаций - обсуждают в Вашингтоне активизацию дипломатических и военных усилий для дальнейшего давления на террористов, пути привлечения их к ответственности и требования, которые коалиция должна соблюдать для сохранения давления на ИГ.

Конференцию открыли утром госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким. Помпео, в частности, подчеркнул, что дальнейшая борьба с террористами в регионе и в мире необязательно будет опираться на военные действия, значительную роль будет играть обмен разведданными между государствами и местные правоохранительными органами.

Международная коалиция против ИГ была сформирована по инициативе США на саммите НАТО, состоявшемся 4-5 сентября 2014 года в Уэльсе (Великобритания).