NYT: кронпринц Саудовской Аравии упоминал про пулю в разговоре о Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд произносил в приватной беседе с ближайшим советником слово "пуля" в контексте вариантов действий в случае возможной неудачи попыток силой вернуть журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого впоследствии в Турции, на родину. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на бывших и действующих должностных лиц США и других стран.

Эти источники изложили содержание некоторых конфиденциальных докладов, подготовленных в том числе американскими спецслужбами в связи с гибелью саудовского журналиста. В том числе упоминается перехват личного разговора наследного принца с бывшим главой саудовской разведки принцем Турки аль-Фейсалом в сентябре 2017 года. В этой беседе Аль Сауд сказал, что Хашкаджи, если его не удастся убедить или заманить обратно в Саудовскую Аравию, следует принудить к этому силой. Если же и это не сработает, то, как сказал наследный принц, он выбрал бы пулю.

Источники издания считают, что принц необязательно имел в виду прямой приказ устранить Хашкаджи. Скорее это была метафора, призванная подчеркнуть серьезность намерений Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, говорится в статье. В ней обращается внимание на то, что журналиста не стало чуть больше чем через год после упомянутого выше разговора.