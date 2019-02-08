Мадуро считает преступными призывы прекратить добычу нефти в Венесуэле

"У венесуэльской нефти всегда будет рынок сбыта. Прекратить добычу нефти - это не только глупо, но и преступно, - сказал он. - Я не могу понять тех венесуэльцев, которые говорят, что Венесуэла должна прекратить продавать нефть и получать за это деньги". "Главная цель - поднять экономику, чтобы наша социальная модель была обеспечена ресурсами", - добавил президент.

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Призывы прекратить добычу нефти в Венесуэле глупы и преступны. С такой позицией выступил перед журналистами в пятницу президент страны Николас Мадуро.

По словам Мадуро, сторонников захвата власти не волнует опасность разграбления страны. "Что они потом будут делать с народом, который против этого восстанет? - обратил внимание президент. - Они [оппозиция] решили забрать счета страны себе, в то время как эти средства должны пойти на строительство жилья".

Мадуро также заявил, что уголовные дела будут возбуждены в отношении тех, кто предпримет попытку узурпировать посты в американской компании Citgo, являющейся дочерним предприятием государственной нефтяной компании PDVSA.

"В отношении любого, кто попытается узурпировать посты в Citgo, будет начато расследование и возбуждено дело", - сказал он. "Я не понимаю тех венесуэльцев, которые одобряют захват Сitgo в США", - добавил Мадуро.