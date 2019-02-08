Верховный суд Венесуэлы аннулировал закон о "переходе к демократии"

КАРАКАС, 8 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Венесуэлы аннулировал принятый оппозиционной Национальной ассамблеей во вторник закон о "переходе к демократии". Об этом заявил в пятницу журналистам президент Верховного суда Хуан Хосе Мендоса.

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"Конституционная палата Верховного суда определила, что в конституции Венесуэлы нет положения, касающегося перехода власти", - указал он.

Мендоса указал, что закон является неконституционным актом, нарушает принцип разделения властей и подрывает мандат конституционно избранного президента Николаса Мадуро, а потому не имеет силы.

Во вторник Национальная ассамблея Венесуэлы приняла закон о "переходе к демократии", который предусматривает создание переходного правительства и проведение выборов президента до конца года.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США. К ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.