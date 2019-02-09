Демократ Уоррен решила баллотироваться в президенты США в 2020 году

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Сенатор-демократ Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) официально выдвинула свою кандидатуру на участие в президентских выборах в США 2020 года. Об этом она объявила в субботу, выступая на митинге в городе Лоренс (штат Массачусетс).

"Я стою здесь сегодня, чтобы объявить, что я - кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки", - заявила член верхней палаты Конгресса. "Это [выборы] борьба за наши жизни, за консолидацию Америки, где мечты каждого могут сбываться", - добавила она.

Уоррен ранее стала первым представителем Демократической партии США, которая выразила намерение бороться за выдвижение кандидатом в президенты в 2020 году от этой партии. Уоррен была переизбрана на второй шестилетний срок сенатором от штата Массачусетс в ноябре 2018 в ходе промежуточных выборов в Конгресс. Она одержала победу с более чем 60% голосов избирателей.

Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар и сенатора от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова 3 февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами- Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.