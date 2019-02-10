Белый дом не знает, считает ли Трамп саудовского кронпринца причастным к убийству Хашкаджи

НЬЮ-ЙОРК, 10 февраля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни не знает, считает ли президент США Дональд Трамп обоснованными данные о причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле. Этими вопросами занимается Госдепартамент, заявил Малвэни в воскресенье в эфире телекомпании NBC .

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"Честно говоря, я не знаю. Я не принимал участие и не знаком с сутью таких переговоров", - признал он. "Вы упомянули про требование Конгресса к срокам. Я не могу сказать, каков статус данного требования", - добавил и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.

Ему был задан уточняющий вопрос, считает ли президент США кронпринца Саудовской Аравии причастным к убийству журналиста. "Если я не ошибаюсь, то этими вопросами занимается Госдепартамент. Лучше тогда обращаться к госсекретарю Майклу Помпео", - добавил Малвэни.

Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США еще 10 октября прошлого года направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с требованием установить, причастен ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд к убийству Хашкаджи, и в течение 120 дней доложить законодателям о своем решении. Обозначенный срок истек 8 февраля.

Телекомпания CNN сообщила, что администрация США отказалась соблюсти установленные сроки, заявив, что президент не обязан отвечать на запрос сенаторов. В пресс-службе Госдепартамента сообщили ТАСС, что Помпео предоставил в пятницу сенаторам Конгресса США информацию по расследованию убийства саудовского журналиста.