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Политический кризис в Венесуэле

В МИД КНР заявили, что венесуэльцы сами должны разрешить внутриполитический кризис

Глава ведомства Хуа Чуньин считает, что "только таким образом можно сохранить стабильность и безопасность" в Венесуэле

ПЕКИН, 11 февраля. /ТАСС/. Внутриполитический кризис в Венесуэле должен быть разрешен народом этой страны самостоятельно и в рамках конституции. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в понедельник на брифинге прокомментировала обстановку в этой стране.

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"Выражаем надежду, что ситуация в Венесуэле будет урегулирована народом этой страны мирно и в рамках конституции. Только таким образом можно сохранить стабильность и безопасность в этом государстве", - указала дипломат.

"Мы также надеемся, что все стороны будут играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Венесуэле", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны.Многие страны признали его временным главой государства.

 

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ВенесуэлаКитайПолитический кризис в Венесуэле
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