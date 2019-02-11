Госпогранслужба: капитан "Норда" официально не пересекал госграницу Украины

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Капитан арестованного на Украине российского судна "Норд" Владимир Горбенко в официальном порядке не пересекал государственную границу страны. Об этом заявил в понедельник спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что мы можем утверждать на данный момент, что официально ни контролируемую границу с Российской Федерацией, ни административную границу с оккупированным Крымом он не пересекал", - сказал он в комментарии изданию "Украинская правда". В погранслужбе изучают информацию о том, что Горбенко покинул территорию Украины, добавил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что капитан судна Владимир Горбенко вернулся с Украины в Крым.