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Ситуация вокруг ареста сейнера "Норд"

Госпогранслужба: капитан "Норда" официально не пересекал госграницу Украины

В ведомстве изучают информацию о том, что Владимир Горбенко покинул территорию страны

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Капитан арестованного на Украине российского судна "Норд" Владимир Горбенко в официальном порядке не пересекал государственную границу страны. Об этом заявил в понедельник спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что мы можем утверждать на данный момент, что официально ни контролируемую границу с Российской Федерацией, ни административную границу с оккупированным Крымом он не пересекал", - сказал он в комментарии изданию "Украинская правда". В погранслужбе изучают информацию о том, что Горбенко покинул территорию Украины, добавил он.

Ранее в понедельник сообщалось, что капитан судна Владимир Горбенко вернулся с Украины в Крым.

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УкраинаСитуация вокруг ареста сейнера "Норд"
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