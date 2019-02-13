Президенты Аргентины и Уругвая призвали провести выборы в Венесуэле

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри и глава Уругвая Табаре Васкес призвали провести президентские выборы в Венесуэле для мирного урегулирования кризиса в стране. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в городе Колония.