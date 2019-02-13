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Политический кризис в Венесуэле

Президенты Аргентины и Уругвая призвали провести выборы в Венесуэле

Маурисио Макри и Табаре Васкес считают, что за проведением выборов должны будут следить "заслуживающие доверия международные наблюдатели"

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Маурисио Макри и глава Уругвая Табаре Васкес призвали провести президентские выборы в Венесуэле для мирного урегулирования кризиса в стране. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном по итогам встречи в городе Колония.

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"Обе страны призвали найти демократическое решение, которое предполагает проведение свободных, честных выборов, за проведением которых будут следить заслуживающие доверия международные наблюдатели", - говорится в документе, который распространила пресс-служба администрации президента Аргентины.

Главы государств также обсудили работу Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) и договорились "придать новый импульс процессу региональной интеграции".

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АргентинаУругвайВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеВаскес, ТабареМакри, Маурисио
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