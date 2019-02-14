Американский сенатор полагает, что в Конгрессе США поддержат ужесточение санкций против РФ

По словам Кардина, законопроект предполагает ужесточение ограничительных мер в отношении России, а также "частично лишит администрацию свободы действия в том, что касается введения санкций или попыток их отмены".

НЬЮ-ЙОРК, 14 февраля. /ТАСС/. Американские законодатели от обеих партий по большей части поддерживают курс на ужесточение санкций в отношении России, а также попытки Вашингтона добиться изоляции Москвы. Такое мнение выразил в среду в эфире телеканала CNN американский сенатор Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), входящий в число законодателей, которые представили новый законопроект, обязывающий администрацию США ввести новые рестрикции в отношении РФ.

Согласно мнению сенатора, законопроект - это "ясный сигнал администрации [президента США Дональда] Трампа", а также российскому руководству относительно того, что "Конгресс продолжит принимать меры, чтобы изолировать Россию, если она продолжит пытаться вмешиваться в дела других стран".

На вопрос о том, получит ли, по его мнению, законопроект достаточную поддержку в Конгрессе США, чтобы преодолеть потенциальное вето со стороны американского президента, Кардин ответил: "В прошлый раз, когда мы занимались законопроектом по санкциям против России - CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"), он получил поддержку подавляющего большинства, президент подписал его. Поддержка была почти единогласной в Палате представителей и Сенате". По мнению Кардина, сейчас "имеется решительная поддержка со стороны обеих партий в Палате представителей и Сенате в отношении того, чтобы изолировать Россию".

Кардин также выступил с утверждением, что Москва "продолжает вмешиваться в наши [американские] и европейские дела". По его версии, Россия, в частности, "действует таким образом, что украинским властям трудно управлять" страной.

Газета The New York Times, в свою очередь, привела комментарий бывшего сотрудника министерства финансов США, Брайена О'Тула, который участвовал в разработке санкций во время работы администрации 44-го президента США Барака Обамы. О'Тул отметил, что указанный законопроект может быть принят лишь при смягчении некоторых формулировок, касающихся мер в отношении энергетического сектора РФ. "Но, думаю, сейчас есть склонность к тому, чтобы сердиться на Россию, и не только со стороны демократов", - сказал он.

Издание констатирует, что противодействовать принятию законопроекта могут ряд западных энергетических компаний, которые заинтересованы в деловых связях с РФ.

О законопроекте

Законопроект, о котором идет речь, в среду был представлен группой законодателей. В их число вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).