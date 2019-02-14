Роухани заявил, что принимать решение о будущем страны должны все сирийцы, включая курдов

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Иран, Турция и Россия уважают территориальную целостность Сирии и считают, что принимать решение о будущем страны должны сами ее жители, включая курдов. Об этом заявил в четверг иранский президент Хасан Роухани по итогам переговоров с лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сотрудничество наших трех стран в этом регионе будет способствовать возвращению безопасности на эту территорию", - сказал он.

"Вся территория Сирии должна находиться под единым контролем легитимного правительства Сирии - что Идлиб, что восточное побережье Евфрата. Вся территория Сирии принадлежит народу Сирии", - сказал он, отвечая на вопрос, каким видит будущее провинции Идлиб.

Роухани выразил опасение, что США даже после вывода войск из Сирии продолжат вмешиваться во внутриполитические дела ближневосточной республики.

"Мы все уважаем территориальную целостность Сирии, что и было подчеркнуто на сегодняшней встрече", - добавил иранский лидер. Вместе с тем, по его словам, безопасность соседних стран, в том числе Турции, также должна быть обеспечена.

"Важно позволить сирийцам принять решение о своем будущем... Курды тоже являются неотъемлемой частью Сирии, Сирия имеет один народ, а не два", - подчеркнул он.

Роухани уточнил, что на встрече президентов трех стран обсуждалась необходимость продолжения борьбы с терроризмом в оставшихся регионах Сирии, в том числе в Идлибе. По его словам, все стороны согласились с тем, что снижению напряженности будет способствовать присутствие в регионе сил стран - гарантов Астанинского процесса (Россия, Иран и Турция).

"Мы очень рады, что три стороны предпринимают усилия для снижения напряженности в Сирии и для того, чтобы стабильность вернулась в регион", - отметил президент. Как подчеркнул Роухани, все страны и ООН должны способствовать восстановлению безопасности в ближневосточной республике. "Мы с самого начала считали, что у этого конфликта нет военного решения", - заверил он.

По его словам, сотрудничество по Сирии можно развивать, чтобы использовать его для решения всех вопросов, представляющих взаимный интерес.

Террористы из Идлиба не должны проникнуть в Афганистан

Иран обеспокоен возможностью переброски уцелевших боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) из сирийской провинции Идлиб в Афганистан и призывает зачистить этот регион от террористов.

Роухани положительно оценил итоги встречи с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. "На сегодняшней встрече, которая была очень полезной и откровенной, мы обсуждали необходимость продолжения борьбы с терроризмом в оставшихся регионах, в том числе Идлибе", - сказал иранский президент. "Идлиб является частью сирийского государства, и там надо провести зачистку от террористов", - подчеркнул он, добавив, что "террористы под любым названием, под любой вывеской должны уйти" из Сирии.

Роухани выразил обеспокоенность перспективой возвращения боевиков из Идлиба в страны своего происхождения, где они "продолжат затевать террор и смуту". Кроме того, иранский президент указал на угрозу переброски террористов из Сирии в Афганистан. "Мы очень обеспокоены тем, что они перебросят часть [боевиков] ИГ в Афганистан, и это может быть очень опасным для всего региона Центральной Азии и других частей мира", - сказал он, призвав бороться с терроризмом на деле.

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

Президенты России и Турции 17 сентября прошлого года договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако затем Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать безопасности со своей стороны.

14 февраля в Сочи состоялся четвертый саммит России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Основными темами обсуждения стали ситуация в провинции Идлиб и вывод американских войск из Сирии.