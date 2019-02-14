Sky News назвал имя предполагаемого третьего участника отравления Скрипалей

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Телеканал Sky News распространил в четверг имя третьего человека, который якобы причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года в Солсбери.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

Как информировал телеканал, который ссылается на инициативную группу Bellingcat, третьего предполагаемого участника покушения зовут Денис Сергеев. Утверждается, что он является сотрудником ГРУ и действовал под вымышленным именем Сергея Федотова.

В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС отказались комментировать данную информацию. "Мы не будем комментировать эту публикацию", - сказала представитель столичной полиции.

Sky News между тем сообщил, что в день отравления Скрипалей 4 марта третий подозреваемый якобы покинул Великобританию, отправившись в Москву через Рим. При этом ранее газета The Daily Telegraph информировала со ссылкой на собственные источники о прямо противоположном - о том, что он якобы до сих пор может оставаться на территории Великобритании.