ЕС проводит дискуссии по принятию новых санкций против России из-за ситуации в Керчи

БРЮССЕЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Страны-члены Евросоюза проводят дискуссии по вопросу принятия новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Керченском проливе. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии планового заседания глав МИД 28 стран сообщества.

"В настоящее время в Совете ведется процесс по ограничительным мерам, которые могут быть приняты [против России] из-за ситуации в Керченском проливе", - сказал он.

Дипломат не уточнил, когда именно ожидается решение по возможным новым санкциям, однако отметил, что "в ближайшее время". "Насколько мне известно, он не будет завершен к понедельнику, но процесс идет и решение ожидается в ближайшее время", - добавил он.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении госграницы РФ.

После этого инцидента украинские власти обвинили Россию в блокировании портов в Мариуполе и Бердянске на Азовском море. В Росморречфлоте эту информацию опровергли, заявив, что запрета для прохода судов через Керченский пролив нет.