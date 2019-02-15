Министр обороны Британии назвал авантюризмом поведение России в ситуации с ДРСМД

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал поведение России в ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) авантюризмом, заявив, что это должно иметь свою цену. С таким утверждением он выступил в пятницу на открытии Мюнхенской конференции по безопасности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Российский авантюризм должен иметь цену", - заявил Уильямсон. "Давайте примем меры в связи с нарушением Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и той угрозой, которую несут новые российские ракеты, мы должны быть готовы к тому, чтобы справляться с их провокациями", - добавил глава Минобороны.

Москва последовательно отвергала заявления западных политиков о каких-либо провокационных действиях со своей стороны.

Запад открыт для диалога с Россией

Запад не заинтересован в конфронтации с Россией, заявил Уильямсон.

"Я хочу подчеркнуть что эти [конфронтационные] отношения с Москвой - это не то, чего мы хотим. Мы остаемся открыты для других отношений, и возможность для ведения диалога всегда будет сохраняться, - сказал министр. - Жизненно важно, чтобы мы всегда работали над предотвращением эскалации напряженности и сводили к минимуму риск просчетов".

В то же время обвинив РФ в игнорировании норм международного права, нарушении ДРСМД и "безрассудных действиях" в британском Солсбери, Уильямсон призвал Москву "сойти с выбранного пути" и действовать в рамках "основанной на правилах" международной системы.

5 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сопровождающегося расширением его состава участников.

55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof 15-17 февраля. Около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира обсуждают на ней будущее европейской архитектуры безопасности. Россию на международном форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.