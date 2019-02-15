Гуайдо полагает, что гражданской войны в Венесуэле не будет

КАРАКАС, 15 февраля. /ТАСС/. Гражданской войны в Венесуэле не будет. Такое мнение выразил в интервью ТАСС лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

"Да, - сказал Гуайдо, отвечая на вопрос о том, исключает ли он возможность гражданской войны. - Это очень чувствительный вопрос, затрагивающий военное и гражданское население. У нынешнего режима нет политического будущего, поскольку он никого не защищает, абсолютно ничего не гарантирует, 90% населения хотят изменений в стране уже сейчас, это то, чего от правительства ждут венесуэльцы".

"Только элита не хочет изменений, для них при любом раскладе во главе всего должен быть Николас Мадуро. Мы стремимся помогать населению Венесуэлы, стремимся повысить уровень жизни, защитить права", - утверждает оппозиционер.

Он уклончиво ответил на вопрос, намерен ли 23 февраля объявить о новых президентских выборах, что, в соответствии с конституцией республики, временный президент, коим себя объявил Гуайдо, обязан сделать в тридцатидневный срок. "Несомненно, мои полномочия вполне четкие: добиться проведения по-настоящему свободных выборов, а для этого нам нужен переходный период, в течение которого мы будем соблюдать все формальности для того, чтобы провести по-настоящему свободные выборы", - сказал оппозиционер.

"У нас будет единый кандидат от оппозиции, а моя роль заключается в том, чтобы сделать возможным проведение выборов", - отметил он.

23 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Москва поддерживает Мадуро и не признает легитимность Гуайдо.