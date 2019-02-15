Родители погибшей от "Новичка" британки винят в ее гибели правительство Великобритании

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Родители британки Дон Стерджес, умершей в июле 2018 года от воздействия нервно-паралитического вещества "Новичок", винят в гибели своей дочери правительство Великобритании, которое, по их мнению, скрывает обстоятельства произошедшей трагедии. Об этом они рассказали в интервью газете The Guardian , опубликованном в пятницу.

"Я требую справедливости от нашего правительства. Что они скрывают? Не думаю, что они сообщили нам все факты. Если я кого и виню, то правительство, - за то, что поселили [бывшего полковника ГРУ Сергея] Скрипаля в Солсбери", - сказал отец погибшей британки.

Издание отметило, что супруги заявили, что не испытывают ненависти к России, которую британское правительство обвинило в отравлении Скрипалей. "Я не могу принимать это на свой счет", - сказала Кэролайн. "Если бы именно Дон была их целью, все было бы по-другому", - добавил Стэн.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", что стало поводом для долговременного закрытия в этом городе многих объектов бизнеса, а также перекрытия доступа людей к ряду жилых и парковых территорий. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.

Британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в критическом состоянии в соседнем от Солсбери городе Эймсбери. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, однако в середине августа он был вновь госпитализирован после того, как начал испытывать проблемы со зрением.

Организация по запрещению химического оружия 4 сентября сообщила в своем докладе, что Дон Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.