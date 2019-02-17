Китай надеется на возвращение России и США к выполнению ДРСМД

МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Китай выражает надежду на возвращение России и Соединенных Штатов к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом поздно в субботу заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комитета ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи после своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Китай надеется, что США и Россия смогут вернуться к ДРСМД. Мы также выступаем против придания договору многостороннего характера", - заявил Ян Цзечи, слова которого приводит агентство Синьхуа.

"Китайская сторона выступает за сохранение глобальной стратегической стабильности. Односторонне заявление Соединенных штатов о выходе из ДРСМД будет иметь серьезные последствия и вызывает озабоченность международного сообщества", - подчеркнул политик.

1 февраля Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

5 февраля Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения ДРСМД при расширении состава его участников.