СМИ: разведка США утверждает, что Россия на брифинге по ДРСМД представила другую ракету

ВАШИНГТОН, 18 февраля. /ТАСС/. МИД и Минобороны РФ на совместном брифинге 23 января якобы не представили сопутствующее оборудование к 9М729 и саму крылатую ракету, которая, по версии американской стороны, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). К такому выводу пришли Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальное агентство геопространственной разведки (НАГР) США, сообщил в понедельник портал The Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с засекреченными данными.

Американское разведсообщество полагает, что представленная Россией ракета не является 9М729. Кроме того, считают в разведке, продемонстрированные на брифинге в Москве, в котором американская сторона не участвовала, самоходная пусковая установка, транспортно-пусковой контейнер и сопутствующая документация не относятся к крылатой ракете, которая, по мнению Вашингтона, не соответствует ДРСМД. По версии ЦРУ и НАГР, Россия на пресс-конференции "не представила обоснований, подтверждающих заявления" о том, что она не нарушает ДРСМД, сообщил портал.

Представители этих разведведомств полагают, что контейнер для 9М729 должен быть больше того, что был продемонстрирован, а данная крылатая ракета использует совершенно другую пусковую установку. ЦРУ и НАГР в очередной раз повторили позицию американской стороны, согласно которой Россия проводила испытания 9М729 на дальность более 500 км. Так, ее максимальная дальность, по версии разведведомств, в ходе испытаний составила 2070 км со стационарной пусковой установки. Они считают, что 9М729 - это наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатыми ракетами большой дальности.

О брифинге

23 января Минобороны и МИД РФ провели совместный брифинг для военных атташе иностранных государств в Москве, на котором продемонстрировали ракету 9М729, которая, как считают в Вашингтоне, нарушает ДРСМД. На нем были представлены основные характеристики этой ракеты. Представители стран НАТО, в том числе США, и европейских стран от участия в брифинге отказались.

16 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам, что Вашингтон дал указание представителям стран НАТО не посещать брифинг по крылатой ракете, у Москвы нет в этом сомнений. Он также указал на нечистоплотные попытки Вашингтона мобилизовать своих союзников на обвинение Москвы в разрушении Договора о РСМД.