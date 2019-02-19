Медведчук обвинил власти Украины в попытке обменять ГТС на поддержку США на выборах

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Нынешняя власть на Украине пытается обменять национальную газотранспортную систему (ГТС) на поддержку со стороны США на предстоящих президентских выборах. Об этом говорится в заявлении председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, опубликованном на ее сайте.

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Он напомнил, что ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман заявлял о заинтересованности Киева "в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов". "Кроме того, в последнее время среди топ-менеджеров украинских нефтегазовых компаний обсуждается информация о том, что министр энергетики США подбирает команду для назначения на ключевые должности в структуре украинского "Нафтогаза". Эта команда фактически будет заниматься ликвидацией "Нафтогаза" и его дочерних компаний, таких как "Укргаздобыча", и переводом их активов в частную собственность", - отметил Медведчук.

Таким образом, по словам политика, украинская газотранспортная система будет отдана совместной американо-украинской компании, а лицензии на все месторождения, принадлежащие "Нафтогазу", проданы частным инвесторам.

"Есть все основания считать, что [президент Украины Петр] Порошенко и Гройсман активно поддерживают эту инициативу Соединенных Штатов, что может являться попыткой нынешней власти обменять активы "Нафтогаза" и украинскую ГТС на поддержку со стороны США на выборах. Единственный реальный механизм по сохранению газотранспортной системы Украины, ее работы в интересах украинского государства и обеспечению транзита российского газа в Европу - это создание трехстороннего консорциума Украины, России и стран ЕС", - подчеркнул Медведчук.

Сейчас "Нафтогаз" является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам.