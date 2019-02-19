Трамп заявил, что не удивлен исками со стороны 16 штатов против режима ЧП

ТАСС, 19 февраля. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что иски со стороны властей Калифорнии и еще 15 штатов, направленные в суд с целью оспорить его решение о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на южной границе страны, не удивили его.

"Как я и предполагал, 16 штатов, большинство из которых находятся под управлением демократов - сторонников идеи открытых границ и левых радикалов, направили иски в окружной суд на севере Калифорнии", - написал Трамп. При этом президент США раскритиковал власти штата Калифорния за чрезмерные траты средств, выделенных на строительство скоростной железной дороги. "Провалившийся проект скоростного поезда в Калифорнии, чья стоимость становится мировым рекордом, в сотни раз дороже чем стена, в которой [мы] отчаянно нуждаемся!", - отметил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на исполнение приказа главы государства о введении режима ЧП. Иными словами, власти 16 штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Аналогичный иск подало в пятницу объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Оно действовало от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей.

В марте телеканал CNBC сообщил, что стоимость проекта по строительству линии скоростной железной дороги Сан-Франциско, Лос-Анжелес и Сан-Диего, составляет $77 млрд и может увеличиться до $98 млрд.