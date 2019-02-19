{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трамп заявил, что не удивлен исками со стороны 16 штатов против режима ЧП

Президент США также раскритиковал власти Калифорнии за чрезмерные траты средств, выделенных на строительство скоростной железной дороги

ТАСС, 19 февраля. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что иски со стороны властей Калифорнии и еще 15 штатов, направленные в суд с целью оспорить его решение о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) на южной границе страны, не удивили его.

На эту тему
Случаи введения режима чрезвычайного положения в США

"Как я и предполагал, 16 штатов, большинство из которых находятся под управлением демократов - сторонников идеи открытых границ и левых радикалов, направили иски в окружной суд на севере Калифорнии", - написал Трамп. При этом президент США раскритиковал власти штата Калифорния за чрезмерные траты средств, выделенных на строительство скоростной железной дороги. "Провалившийся проект скоростного поезда в Калифорнии, чья стоимость становится мировым рекордом, в сотни раз дороже чем стена, в которой [мы] отчаянно нуждаемся!", - отметил он.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ответчиками в иске названы президент, министры обороны, финансов и внутренней безопасности страны. Истцы требуют от суда ввести временный запрет на исполнение приказа главы государства о введении режима ЧП. Иными словами, власти 16 штатов добиваются того, чтобы Трамп не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство заграждения на границе с Мексикой.

Аналогичный иск подало в пятницу объединение поборников прав потребителей Public Citizen. Оно действовало от лица группы защитников окружающей среды и трех землевладельцев из штата Техас, которых ранее федеральное правительство предупредило о том, что участки стены будут построены на их землях. В иске правозащитная группа утверждает, что, вводя режим ЧП, американский лидер превышает свои полномочия, предусмотренные федеральными законами о чрезвычайных положениях, и что его решение противоречит принципу разделения властей.

В марте телеканал CNBC сообщил, что стоимость проекта по строительству линии скоростной железной дороги Сан-Франциско, Лос-Анжелес и Сан-Диего, составляет $77 млрд и может увеличиться до $98 млрд.

Теги
МексикаСШАТрамп, Дональд
МИД Молдавии проводит проверку представительства в России после требования об отзыве посла
Ее результаты обнародуют позже, сообщили в молдавском внешнеполитическом ведомстве
Читать полностью