КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Шоумен Владимир Зеленский остается лидером в рейтинге кандидатов на пост президента Украины, выборы которого состоятся 31 марта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Борьба за избирателей. Что и как обещают кандидаты в президенты Украины

Так, согласно обнародованным в среду данным, за Зеленского готовы проголосовать 17,5% избирателей, а среди тех, кто определился с выбором - 19%. При этом приблизительно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют действующий президент Петр Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (11,5% и 13,8%).

В то же время главу партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко намерены поддержать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, одного из основателей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 6,3% (7,1%), лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 4,3% (4,8%). Остальные кандидаты набирают меньше 3%.

Согласно опросу, во втором туре Зеленский побеждает как Порошенко (32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% опрошенных готовы отдать голос за Зеленского, 18,6% - за Тимошенко).

В том случае, если во втором туре окажутся Тимошенко и Порошенко, они, по мнению социологов, имеют равные шансы на победу (22,4% и 20,0%) .

Во время опроса обработаны ответы 2016 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Центризбирком Украины зарегистрировал 44 кандидатов на пост президента страны.

Нынешняя президентская кампания, которая проходит на Украине с 31 декабря 2019 года, - рекордная по количеству претендентов на пост главы государства. На минувших досрочных выборах в 2014 году в кампании принимали участие 23 кандидата, в 2010 году было 18 желающих стать президентом.