Сенатор Грэм назвал вывод войск США из Сирии "наитупейшей идеей"

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал полный вывод американских военных их Сирии "наитупейшей идеей". Об этом, как сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Washington Post , Грэм заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечается в публикации, Грэм спросил у Шанахана, действительно ли администрация сообщает союзникам Вашингтона, что "планирует к 30 апреля полностью вывести американский воинский контингент с территории Сирии". "Да, это было указание [президента]", - ответил на это Шанахан, слова которого приводит издание. "Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал", - сказал сенатор.

После этого, как отмечает The Washington Post, Грэм заявил Шанахану, что в таком случае он больше не является сторонником нынешней администрации. "В таком случае теперь я ваш противник, а не сторонник", - заявил Грэм.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. В арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.