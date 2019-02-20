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Вывод войск США из Сирии

Сенатор Грэм назвал вывод войск США из Сирии "наитупейшей идеей"

Он также заявил, что больше не является сторонником нынешней администрации
Сенатор Линдси Грэм AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Описание
Сенатор Линдси Грэм
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Сенате Конгресса сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) назвал полный вывод американских военных их Сирии "наитупейшей идеей". Об этом, как сообщила в среду со ссылкой на источники газета The Washington Post, Грэм заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Как отмечается в публикации, Грэм спросил у Шанахана, действительно ли администрация сообщает союзникам Вашингтона, что "планирует к 30 апреля полностью вывести американский воинский контингент с территории Сирии". "Да, это было указание [президента]", - ответил на это Шанахан, слова которого приводит издание. "Это наитупейшая идея из всех, что я когда-либо слышал", - сказал сенатор.

После этого, как отмечает The Washington Post, Грэм заявил Шанахану, что в таком случае он больше не является сторонником нынешней администрации. "В таком случае теперь я ваш противник, а не сторонник", - заявил Грэм.

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. В арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

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СШАСирияТрамп, ДональдВывод войск США из Сирии
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