В Эстонии назвали причиной случайного запуска ракеты над республикой ошибку пилота

ТАЛЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Случайный запуск ракеты самолетом ВВС Испании Eurofighter над Эстонией в 2018 году произошел из-за ошибки пилота. К такому выводу пришла межведомственная следственная группа по завершении расследования инцидента, сообщила в четверг пресс-служба эстонского минобороны.

"Инцидент не стал причиной возникновения угрозы для полетов гражданской авиации, поскольку на время проведения учебных полетов коридоры для гражданских самолетов всегда устанавливаются в стороне от зон совершения учебных полетов", - заявил руководитель следственной группы, вице-канцлер министерства обороны Меэлис Ойдсалу.

"Сотрудничество с учреждениями Испании и командованием воздушных операций НАТО во время расследования было очень деловым; обе стороны очень серьезно отнеслись к происшествию", - добавил он.

Ойдсалу сказал, что ни выпущенную ракету, ни ее осколки до сих пор найти не удалось, и призвал всех, кто обнаружит их, немедленно уведомить Центр тревоги. "Речь может идти о детали, по-прежнему представляющей угрозу, которую ни в коем случае нельзя ни исследовать самостоятельно, ни прикасаться к ней", - предостерегает минобороны.

7 августа 2018 года Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух - воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения. Этот режим должен был ликвидировать снаряд еще в воздухе, однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю. Силы обороны ранее полагали, что установили место падения ракеты в заболоченной части заповедника Эндла, где не живут люди. На это указывали характерные повреждения местности, в частности деревьев и травы. Однако поиски снаряда не увенчались успехом.