Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства республики.

"В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента.

В тексте указа сообщается, что члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. "Указ вводится в действие со дня подписания", - отмечено в документе.