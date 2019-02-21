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Назарбаев отправил правительство Казахстана в отставку

Врио премьер-министра назначен Аскар Мамин
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АСТАНА, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в четверг подписал указ об отставке правительства республики.

"В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Мамина Аскара Узакпаевича", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента.

В тексте указа сообщается, что члены правительства республики будут продолжать исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. "Указ вводится в действие со дня подписания", - отмечено в документе.

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КазахстанНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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