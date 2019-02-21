Помпео заявил, что США приняли "тактическое решение" о выводе войск из Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии остается в силе. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business News госсекретарь США Майкл Помпео.

"Тактическое решение президента Трампа о выводе из Сирии 2000 военнослужащих остается в силе, - отметил он. - Мы сейчас стоим буквально на пороге. Возможно, лишь часы отделяют нас от момента, когда будет освобожден последний квадратный дюйм территории, находящейся в Сирии под контролем ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".

"Президент Трамп осознает, что угроза со стороны ИГ остается, поскольку это - глобальная угроза, - добавил он. - Мы по-прежнему будем заниматсья этой проблемой, но наша тактика в Сирии изменилась".

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.