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Вывод войск США из Сирии

Помпео заявил, что США приняли "тактическое решение" о выводе войск из Сирии

По словам госсекретаря США, президент Дональд Трамп осознает, что угроза со стороны террористов остается

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии остается в силе. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business News госсекретарь США Майкл Помпео.

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"Тактическое решение президента Трампа о выводе из Сирии 2000 военнослужащих остается в силе, - отметил он. - Мы сейчас стоим буквально на пороге. Возможно, лишь часы отделяют нас от момента, когда будет освобожден последний квадратный дюйм территории, находящейся в Сирии под контролем ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)".

"Президент Трамп осознает, что угроза со стороны ИГ остается, поскольку это - глобальная угроза, - добавил он. - Мы по-прежнему будем заниматсья этой проблемой, но наша тактика в Сирии изменилась".

19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над группировкой ИГ в Сирии одержана и что борьба с террористами была единственной причиной, по которой ВС США там находились. Сейчас в арабской республике располагается двухтысячный американский контингент. Первоначально предполагалось, что США выведут войска в течение 60-100 дней.

Теги
СШАСирияТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Вывод войск США из Сирии
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