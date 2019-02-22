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Политический кризис в Венесуэле

Берни Сандерс заявил, что не признает Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы

Политик считает, что в Венесуэле должны пройти свободные и честные выборы

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Американский сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который ранее объявил о том, что будет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года, заявил, что не признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. Об этом он сообщил в четверг в интервью телеканалу Univision.

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Ведущий задал Сандерсу вопрос, считает ли он Хуана Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы. "Нет, - ответил сенатор. - Я считаю, что есть серьезные вопросы к последним [президентским] выборам [в Венесуэле], и есть масса людей, которые считают, что они были мошенническими. И я думаю, что Соединенным Штатам следует работать с международным сообществом, чтобы сделать так, чтобы в Венесуэле прошли свободные и честные выборы".

С точки зрения Сандерса, действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро следует не покидать свой пост, а провести "честные и свободные выборы", которые бы определили, должен ли он оставаться у власти.

Сандерс, который официально является независимым сенатором, ранее на этой неделе заявил, что намерен на предстоящих осенью будущего года выборах претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Он заостряет внимание на существующем в США социальном неравенстве, серьезных проблемах в сферах образования и здравоохранения.

Теги
Мадуро, НиколасСШАВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеСандерс, Берни
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