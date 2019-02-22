Более 2,5 тыс. журналистов будут освещать саммит Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

ТАСС, 22 февраля. Около 2600 иностранных журналистов аккредитовались к настоящему времени для освещения предстоящего в Ханое саммита США - КНДР. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа" .

"Власти Вьетнама сделают все необходимое для успешной работы журналистов на саммите", - цитирует агентство заместителя министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга, выступившего в четверг на пресс-конференции в Ханое.

Он напомнил, что премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук дал указание министерствам и ведомствам страны предпринять все меры для обеспечения безопасности встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и в целом успешного проведения саммита.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Их вторая встреча пройдет в Ханое 27-28 февраля.