Демпартия Молдавии пожаловалась на вмешательство РФ в выборы международным наблюдателям

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Правящая Демократическая партия Молдовы (ДПМ) пожаловалась международным наблюдателям и зарубежным посольствам на попытку России "вмешаться в выборы". Об этом говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении партии в связи с сообщением представителя МВД России Ирины Волк о причастности лидера демократов Владимира Плахотнюка к незаконному выводу денежных средств из России.

"Демократическая партия Молдавии обратилась сегодня ко многим международным организациям и наблюдателям, аккредитованным на выборах 24 февраля 2019 года, в связи с вмешательством Российской Федерации в выборы в Молдавии. ДПМ считает, что организации в Российской Федерации проводят действия против лидера партии Владимира Плахотнюка, изобретая за два дня до выборов фальшивое дело на его имя", - отмечается в документе.

В пятницу МВД России проинформировало, что подозревает Плахотнюка и молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. В конце 2017 года Плахотнюк, чья партия контролирует парламент и правительство страны, был заочно арестован Басманным судом Москвы по делу о покушении на убийство. Платон в апреле 2017 года был осужден в Молдавии на 18 лет лишения свободы за хищение и отмывание денег.

Со своей стороны, президент Молдавии Игорь Додон заявил в интервью ТАСС, что Россия не заинтересована в дестабилизации ситуации в республике в ходе предстоящих парламентских выборов.