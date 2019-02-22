ЦИК Молдавии не зарегистрировал нарушений, которые могут повлечь снятие партии с выборов

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии не зарегистрировала нарушений, которые могут повлечь снятие какой-либо партии с парламентских выборов, запланированных на 24 февраля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила председатель ЦИК Алина Руссу, комментируя высказанные президентом страны Игорем Додоном опасения.

"Пока мы не получали жалоб и запросов, которые могут повлечь исключение какой-либо партии", - сказала Руссу. Она также обратила внимание, что окончательное решение по этому вопросу принимает суд.

На этой неделе Додон сообщил об опасности исключения с предвыборной гонки одного или нескольких кандидатов. В этом случае он пригрозил вывести своих сторонников на акции протеста.

Согласно опросам общественного мнения, поддерживающая президента оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова может получить в будущем парламенте примерно половину мандатов. Остальные разделят между собой проевропейская Демократическая партия Молдовы, которая контролирует сегодня правительство, а также оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), в который вошли проевропейские Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и правда".