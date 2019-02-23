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Второй саммит США — КНДР

СМИ: поезд Ким Чен Ына пересек границу между КНДР и Китаем

По данным NHK, поезд, похожий на тот, на котором лидер КНДР ранее уже приезжал в КНР, пересек границу в районе города Даньдун

ТОКИО, 23 февраля. /ТАСС/. Поезд, на котором, вероятно, находится председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, в субботу пересек границу с Китаем.

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Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

На показанных японским ТВ кадрах поезд, похожий на тот, на котором Ким Чен Ын ранее уже приезжал в КНР, пересек границу в районе города Даньдун.

Ранее дипломатический источник в Пхеньяне сообщил ТАСС о том, что лидер КНДР в субботу во второй половине дня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой, где 27-28 февраля у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Теги
СШАКНДРКитайКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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