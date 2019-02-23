СМИ: поезд Ким Чен Ына пересек границу между КНДР и Китаем

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Об этом сообщило общественное телевидение NHK.

На показанных японским ТВ кадрах поезд, похожий на тот, на котором Ким Чен Ын ранее уже приезжал в КНР, пересек границу в районе города Даньдун.

Ранее дипломатический источник в Пхеньяне сообщил ТАСС о том, что лидер КНДР в субботу во второй половине дня отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна в Ханой, где 27-28 февраля у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.