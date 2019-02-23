Назначенный Гуайдо посол заявила, что грузовик с гумпомощью прибыл в Венесуэлу из Бразилии

КАРАКАС, 23 февраля. Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы проехал в страну через границу с Бразилией. Об этом в субботу сообщила посол страны в Бразилии Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гайдо.
"Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересек границу, - заявила она. - Это огромная победа, достигнутая венесуэльцами совместно с США и Бразилией. Ее видеообращение опубликовал в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в Twitter подтвердил прибытие грузовика.
В свою очередь Бастидас нраписал, что "из центра сбора помощи у моста Тьендитас по направлению к Венесуэле выехал первый грузовик с гуманитарной помощью". На обнародованной им фотографии видно, что на грузовой машине, расположенной рядом с пунктом сбора, находится Хуан Гуайдо.
11:40 am. Sale del centro de acopio en el Puente Tienditas primer camión con ayuda humanitaria, rumbo a Venezuela. #23Feb pic.twitter.com/SlCXOzZOvR— Gabriel Bastidas (@Gbastidas) 23 February 2019
В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.