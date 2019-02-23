Назначенный Гуайдо посол заявила, что грузовик с гумпомощью прибыл в Венесуэлу из Бразилии

КАРАКАС, 23 февраля. Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы проехал в страну через границу с Бразилией. Об этом в субботу сообщила посол страны в Бразилии Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гайдо.

"Можем проинформировать, что первый грузовик с гуманитарной помощью пересек границу, - заявила она. - Это огромная победа, достигнутая венесуэльцами совместно с США и Бразилией. Ее видеообращение опубликовал в своем Twitter венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо в Twitter подтвердил прибытие грузовика.

В свою очередь Бастидас нраписал, что "из центра сбора помощи у моста Тьендитас по направлению к Венесуэле выехал первый грузовик с гуманитарной помощью". На обнародованной им фотографии видно, что на грузовой машине, расположенной рядом с пунктом сбора, находится Хуан Гуайдо.