{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле
Обновлено 

Мадуро на митинге сторонников заявил, что госпереворот в Венесуэле провалился

Венесуэльский лидер добавил, что продолжит управлять республикой "на основе конституции ради блага трудового народа"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро EPA-EFE/Cristian Hernández
Описание
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© EPA-EFE/Cristian Hernández

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе. Трансляция мероприятия ведется на странице главы государства в Twitter.

На эту тему
Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Акция, организованная проправительственными силами, проходит на фоне протестов оппозиции, которая добивается доставки гуманитарной помощи из соседних Колумбии и Бразилии. В субботу в нескольких регионах Венесуэлы были зафиксированы столкновения противников Мадуро с военными и правоохранительными органами.

"Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!" - обратился Мадуро к оппозиции на митинге. Лидер Венесуэлы также добавил, что правительства США и Колумбии "устроили шоу на границе". "Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!" - подчеркнул Мадуро.

"Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа. В этом состоит мое обязательство", - сказал президент. По словам Мадуро, его жизнь "полностью посвящена защите родины". "Я готов отдать за нее жизнь", - сказал он.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в установленных международным правом рамках, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

 

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле
Президент Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие на границе
Иван Дуке также призвал венесуэльские вооруженные силы "сделать правильный исторический выбор"
Читать полностью