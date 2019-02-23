Мадуро на митинге сторонников заявил, что госпереворот в Венесуэле провалился

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился на митинге своих сторонников, который проходит в субботу в Каракасе. Трансляция мероприятия ведется на странице главы государства в Twitter.

Акция, организованная проправительственными силами, проходит на фоне протестов оппозиции, которая добивается доставки гуманитарной помощи из соседних Колумбии и Бразилии. В субботу в нескольких регионах Венесуэлы были зафиксированы столкновения противников Мадуро с военными и правоохранительными органами.

"Попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась. Чего вы добились за эти 30 дней дестабилизации? Ничего!" - обратился Мадуро к оппозиции на митинге. Лидер Венесуэлы также добавил, что правительства США и Колумбии "устроили шоу на границе". "Кому хоть раз помог [президент США] Дональд Трамп? Никому!" - подчеркнул Мадуро.

"Я управляю и продолжу управлять нашей родиной на основе конституции ради блага трудового народа. В этом состоит мое обязательство", - сказал президент. По словам Мадуро, его жизнь "полностью посвящена защите родины". "Я готов отдать за нее жизнь", - сказал он.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в установленных международным правом рамках, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.