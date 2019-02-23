СМИ: на границе Колумбии и Венесуэлы сожгли грузовик с гумпомощью

КАРАКАС, 23 февраля. /ТАСС/. Грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы был сожжен в субботу на границе Боливарианской Республики с Колумбией. Об этом сообщил частный венесуэльский телеканал VPI.

По его данным, в результате происшествия пострадали не менее 10 человек, находившихся рядом с грузовиком. Пока не сообщается, кто именно поджег машину. Ранее в субботу лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что несколько грузовых автомобилей с гуманитарной помощью пересекли границу Колумбии и Венесуэлы.

Гуайдо неоднократно заявлял, что в Венесуэлу 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.