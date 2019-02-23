Белый дом назвал бесчеловечным поджог трех грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Поджог венесуэльскими силовиками трех грузовиков с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией доказывает, что правительство лидера Венесуэлы Николаса Мадуро является бесчеловечным и нелегитимным. Такое мнение выразил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter.

"Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить [лидеру венесуэльской оппозиции Хуану] Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии. И снова Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность", - написал Марки, прикрепив к сообщению фотографию с горящим грузом.