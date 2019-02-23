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Политический кризис в Венесуэле

Белый дом назвал бесчеловечным поджог трех грузовиков с гумпомощью на границе с Колумбией

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро снова "доказал свою нелегитимность"

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Поджог венесуэльскими силовиками трех грузовиков с гуманитарной помощью в штате Тачира на границе с Колумбией доказывает, что правительство лидера Венесуэлы Николаса Мадуро является бесчеловечным и нелегитимным. Такое мнение выразил в субботу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки в своем Twitter.

"Мадуро и его головорезы решили сжечь и уничтожить жизненно важную гуманитарную помощь, предназначенную для народа Венесуэлы, вместо того, чтобы позволить [лидеру венесуэльской оппозиции Хуану] Гуайдо и его команде доставить ее из Колумбии. И снова Мадуро доказал свою нелегитимность и бесчеловечность", - написал Марки, прикрепив к сообщению фотографию с горящим грузом.

В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в Twitter призвал "страны, которые все еще признают Мадуро обратить внимание на то, что они поддерживают" и что происходит на границе Венесуэлы и Колумбии. "Бандиты в масках, мирные жители, убитые боевыми патронами, и горящие грузовики с крайне необходимыми продуктами и лекарствами. Это был ответ Мадуро на мирные усилия по оказанию помощи венесуэльцам", - написал Болтон.

Гуайдо неоднократно заявлял, что в страну 23 февраля из-за границы, в том числе Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Боливарианской Республики назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". В настоящее время граница с Бразилией и Колумбией закрыта по решению официального Каракаса.

Теги
Мадуро, НиколасСШАКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеБолтон, Джон
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