В Молдавии пройдут выборы в парламент

КИШИНЕВ, 24 февраля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Молдавии, где у президента не так много полномочий, а реальные рычаги власти в руках парламента и назначенного им правительства.

В стране надеются, что они положат конец противостоянию между всенародно избранным главой государства Игорем Додоном, который выступает за баланс в отношениях между Востоком и Западом, и правящей Демократической партией Молдовы (ДПМ), сделавшей ставку на сближение с ЕС, США и НАТО. Такой расклад вызвал напряженность в стране, население которой, по опросам, опасно расколото геополитическими пристрастиями примерно пополам.

Почти все опросы называют фаворитом выборов поддерживающую президента оппозиционную Партию социалистов Республики Молдова, которую готова поддержать почти половина определившихся избирателей. Социалисты обещают восстановить охладевшие за последние годы отношения с Россией, укреплять молдавскую государственность, нейтралитет, жестко противодействовать унионистам - так здесь называют сторонников объединения с Румынией.

Только пятая часть избирателей готова проголосовать за демократов, которые унаследовали власть от проевропейской коалиции, сформированной в 2009 году с либерал-демократами и либералами. Их лидеры, заручившись поддержкой Вашингтона и Брюсселя, пообещали скорое вступление страны в ЕС, но на деле все обернулось спадом экономики, серией коррупционных и политических скандалов, превративших мечты в иллюзию. За десять лет число сторонников интеграции в ЕС сократилось с 70% почти вдвое.

Другие участники выборов

Еще меньше (около 16%) поддерживают третьего проходящего в парламент кандидата - проевропейский оппозиционный блок Aсum ("Сейчас"), созданный Партией действия и солидарности и "Платформой "Достоинство и правда" во главе с Майей Санду и Андреем Нэстасе. Несмотря на общие идейные позиции, они жестко критикуют демократов и их лидера Владимира Плахотнюка. В списке обвинений - узурпация власти, коррупция, контроль основных финансовых потоков, силовых структур, судей и местных властей.

Перед выборами появилось заявление МВД России, в котором говорится что Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон причастны к организации незаконного вывода из РФ в 2013-2014 годах более чем 37 млрд рублей. Демократы расценили обвинения из России как "вмешательство в выборы", хотя ранее Москва не раз отвергала подобные упреки в свой адрес.

Лидеры Aсum со своей стороны жалуются на правящую партию в Вашингтон и Брюссель, обвиняя демократов в компрометации политики евроинтеграции, что привело осенью 2018 года к приостановке финансовой поддержки ЕС правительству. Демократы же постарались заручиться поддержкой Вашингтона, за что в условиях нынешнего противостояния с Россией пришлось платить высылкой российских дипломатов, политиков, журналистов, запретами на трансляцию новостных и политических программ из России, другими демаршами, приведшими к охлаждению отношений с Москвой на уровне правительства.

Рейтинг еще одного участника гонки, партии "Шора", колеблется на грани прохождения в парламент. Ее лидер, мэр Оргеева и бизнесмен Илан Шор, был приговорен в 2016 году к семи годам заключения по громкому делу о хищении €1 млрд из молдавских банков, которое привело к массовым протестам. Однако в явке с повинной он написал о многомиллионных взятках бывшему премьеру и конкуренту Плахотнюка по правящей коалиции Владимиру Филату, после чего тот оказался в тюрьме. После этого Шора перевели под судебный контроль, что не помешало ему учредить партию и жестко критиковать противников власти - блок Асum и социалистов.

По мнению президента республики Игоря Додона, сюрприз на этих выборах могут преподнести 30-40% избирателей, которые, по его словам, отказывались говорить с социологами о своих политических предпочтениях из опасений. "От того, как они проголосуют, многое зависит. Но обычно эти люди не поддерживают власть", - сказал глава Молдавии в интервью ТАСС.

Темные лошадки смешанной системы

Получить большинство мест в парламенте социалистам может помешать введенная в 2017 году по инициативе демократов смешанная избирательная система. По ней 50 депутатов избирают, как прежде, по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. На нынешних выборах в борьбу за них включились свыше трехсот кандидатов, среди которых, как считают эксперты, немало "темных лошадок".

Дело в том, что демократы уже не раз демонстрировали умение пользоваться административным ресурсом, когда, получив на выборах 2014 года всего 19 мандатов, переманили 35 депутатов из других фракций и сформировали большинство в 101-местном парламенте. Не соблюдая в борьбе за власть законы и правила приличия, представители правящей партии понимают, что в случае проигрыша их не только обвинят в неудачах последних лет, но и начнут громкие судебные процессы.

"Нынешние выборы - самые грязные и несвободные в истории страны, - считает сопредседатель Aсum Майя Санду. - Демпартия незаконно изменила избирательную систему, расставила своих подданных на ключевые позиции в стране, местных органах власти, Центризбирком, прокуратуру, суды. Этот ресурс используется, чтобы выиграть выборы".

По неофициальным данным, почти каждый третий гражданин Молдавии проживает за границей. Около полумиллиона из них находятся в России, где будет работать всего 11 пунктов для голосования. Это вызвало жесткую критику со стороны социалистов, которые считают, что таким образом были ограничены права избирателей, у которых преобладают пророссийские настроения.

За время этой кампании много жалоб поступало и на самих социалистов. Их обвиняли в использовании ресурса президента (несмотря на то, что Додон отказался возглавить список партии, чтобы поддержать стабильность в стране), получении зарубежной помощи, других нарушениях. По мнению экспертов, эти жалобы могут быть использованы, чтобы аннулировать итоги выборов в случае победы сторонников главы государства. Такой прецедент был создан летом прошлого года, когда молдавский суд отменил результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил Андрей Нэстасе.

Международный расклад

В Вашингтоне не скрывают, что не намерены оставлять Молдавию в зоне влияния России и будут настаивать на воссоздании после выборов проевропейской коалиции вопреки вражде между демократами и Acum. Об этом открыто заявил, покидая свой пост в конце 2018 года, посол США в Кишиневе Джеймс Петит. Прибывший ему на смену Дерек Хоган публично заявил о возможном вмешательстве России в выборы, предупредив своих граждан об опасности возможных массовых беспорядков в стране после голосования.

Президент Додон не верит в жизнеспособность проевропейской коалиции. "Если Вашингтон заставит пойти на альянс правящую Демократическую партию и Acum, то, согласно конституции, я должен буду утвердить предложенного ими премьера, что и сделаю. Но убежден, что уже через полгода они перегрызутся, пересажают друг друга, как это уже было в прежней коалиции", - отметил глава Молдавии в интервью ТАСС.

Со своей стороны глава Молдавии призвал своих сторонников быть готовыми к протестам, если правящее большинство будет создаваться сомнительными методами, как это было в прошлом. "Есть вариант, когда демократы попытаются переманить депутатов из других фракций и создать какой-то непонятный альянс. Но в этом случае у них не будет легитимности", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что последние два года всеми силами пытался избежать эскалации напряженности в стране. "Но теперь граждане нас не поймут, если мы не дадим жесткий отпор возможным беззакониям, попыткам игнорировать позицию президента и поддерживающей его партии [социалистов]", - пояснил Додон.

Как будет проходить голосование

В выборах принимают участие 14 политических партий и один избирательный блок, еще свыше трехсот кандидатов баллотируются в одномандатных округах. Порог явки избирателей был отменен, партиям же для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.

В будущем парламенте впервые будет по два представителя от непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии, еще три одномандатных округа отведены для проживающих за границей.

Одновременно с этими выборами будет проведен республиканский консультативный референдум. С гражданами будут советоваться по вопросу сокращения числа депутатов парламента со 101 до 61, второй вопрос касается возможности отзыва избирателями депутата, который, по их мнению, плохо справляется с обязанностями. Оппозиция призвала своих сторонников не принимать участие в этом опросе, так как считает, что власти инициировали его в электоральных целях.

За выборами будут следить свыше 3 тыс. наблюдателей, представляющих десятки неправительственных организаций. Кроме того, Центризбирком аккредитовал еще 776 иностранных наблюдателей. Среди них представители Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Европейского парламента, ЕС и СНГ, которые затем опубликуют итоговые отчеты и дадут свои оценки.

Наблюдатели от СНГ, проводившие долгосрочный мониторинг подготовки к выборам, пока не зарегистрировали серьезных нарушений. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.