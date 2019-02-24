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Политический кризис в Венесуэле

Бразильский полковник заявил, что военные из Венесуэлы применили спецсредства в его стране

Ранее на границе двух стран произошли столкновения

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские военные применили в субботу слезоточивый газ и резиновые пули против протестующих, которые находились на территории Бразилии. С таким утверждением выступил полковник сухопутных войск бразильской армии Жозе Жакауна в эфире телеканала Globo.

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"Это эпизод, достойный сожаления. Я никогда не видел, чтобы вооруженные силы другой страны распыляли слезоточивый газ в Бразилии. Я также увидел, как венесуэльские солдаты из Национальной гвардии бросали камни на территории Бразилии и стреляли на нашей стороне [границы]", - сказал он.

В субботу на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения. Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Бразилии, сообщила о прохождении первого грузовика с гуманитарной помощью через границу Венесуэлы, однако позднее эта информация не подтвердилась. Как пояснил бразильский телеканал Globo, грузовик доехал лишь до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Автомашину не пропустили, и она вернулась обратно в Бразилию.

Манифестанты, возмущенные сложившейся ситуацией, начали забрасывать венесуэльский пограничный пункт камнями и коктейлями Молотова. В ответ бойцы Национальной гвардии этой страны стали метать гранаты со слезоточивым газом, некоторые из которых попали на бразильскую территорию.

"Являлось ли произошедшее атакой на наш суверенитет, решат политики. Но я думаю, что дипломаты должны принять жесткие меры в связи с такими действиями", - отметил полковник. "С нашей стороны позиция должна быть твердой. Применение слезоточивого газа, выстрелы и резиновые пули на нашей стороне - такого не должно происходить", - добавил он.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.

Теги
Мадуро, НиколасБразилияКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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