МИД Бразилии заявил о "преступном характере режима" Мадуро после столкновений у границы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии осуждают случаи насилия, произошедшие 23 февраля на границе Венесуэлы с этой страной, а также с Колумбией. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте МИД крупнейшей южноамериканской страны.

"Применение силы против венесуэльского народа, который стремится получить международную гуманитарную помощь, однозначно свидетельствует о преступном характере режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Речь идет о покушении на права человека, которое даже частично не может быть оправдано ни одним из принципов международного права и которое не может обойти молчанием ни одна нация", - отмечено в заявлении.

МИД Бразилии также обратился с призывом к странам, которые "еще не признали [лидера венесуэльской оппозиции] Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента". По мнению Бразилиа, эти государства должны признать его главой государства и потребовать, чтобы "силы режима прекратили насилие по отношению к своему собственному населению".

В субботу на границе Венесуэлы и Бразилии произошли столкновения. Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Бразилии, сообщила о прохождении первого грузовика с гуманитарной помощью через границу Боливарианской Республики, однако позднее эта информация не подтвердилась. Как пояснил бразильский телеканал Globo, грузовик доехал лишь до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Автомашину не пропустили, и она вернулась обратно в Бразилию.

Манифестанты, возмущенные сложившейся ситуацией, начали забрасывать венесуэльский пограничный пункт камнями и коктейлями Молотова. В ответ бойцы Национальной гвардии этой страны стали метать гранаты со слезоточивым газом, некоторые из которых попали на бразильскую территорию. Столкновения произошли и на границе Венесуэлы и Колумбии, где в ходе беспорядков пострадали по меньшей мере 285 человек.

В четверг вечером по решению президента Венесуэлы Николаса Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.