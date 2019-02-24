Граждане Молдавии идут на выборы в ожидании перемен

На места в парламенте Молдавии претендуют 14 партий и один блок. Избирателям приходится заполнять сразу четыре бюллетеня. Выборы в республике впервые проходят по смешанной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам.

Впрочем, голосование никак не повлияло на жизнь в столице - избиратели не собираются на улицах, больших очередей нет и на избирательных участках. Для обеспечения общественного порядка были задействованы свыше 4 тыс. сотрудников полиции, однако их на улицах почти не видно - дороги в местах, где проходит голосование, не перекрыты, правоохранители не дежурят возле избирательных участков.

КИШИНЕВ, 24 февраля. /Спец. корр. ТАСС Михаил Егиков/. Жители Кишинева с надеждой смотрят на проходящие в воскресенье в стране парламентские выборы. Улучшений уровня жизни ждут сторонники как правящей Демократической партии, так и оппозиции.

Одновременно с выборами проводится республиканский консультативный референдум. Граждан опрашивают насчет сокращения числа депутатов парламента до 61 и возможности отзыва избирателями депутата. С инициативой о сокращении числа депутатских мест выступила правящая Демократическая партия Молдовы.

Заполнение сразу четырех бюллетеней не вызывает трудностей даже у пожилых избирателей. "[Президент Игорь] Додон выступает за спокойствие, за независимость, поэтому я поддерживаю социалистов. А [молдавский бизнесмен и мэр города Оргеев Илан] Шор [лидер партии "Шор"] экономически вывел бы страну на нормальный уровень. Так что проголосовала за обе партии", - сказала корреспонденту ТАСС пришедшая на избирательный участок в одном из старых районов Кишинева 81-летняя Светлана Рыбакова.

Вместе с тем она негативно отнеслась к инициативе с отзывом парламентского мандата избирателями. С ее точки зрения, это может привести к спекуляциям и конфликтам среди членов парламента, что вряд ли положительно отразится на работе законодательного органа.

Надежды на лучшее

Надежду на улучшение экономической ситуации и повышение уровня жизни в той или иной степени выражали все, с кем удалось побеседовать на избирательных участках. "Я думаю, все должны ходить на выборы, ведь от нас зависит будущее страны. На сегодняшний день есть тенденция к лучшему, правительство делает много правильных шагов, но все же движемся медленными темпами", - отметил 45-летний Виолет Букатарь.

"Получаю пенсию в размере 1800 леев (около 6900 рублей - прим. ТАСС). Это столько же, сколько обходятся коммунальные услуги. Нужна такая пенсия, чтобы можно было жить, а не выживать, чтобы строились нормальные дороги. Но я думаю, что все будет нормально", - сказала 67-летний Валентин.

В беседе с корреспондентом ТАСС, 72-летний Аркадий Антосяк, проголосовавший в здании Академии наук в центре столицы, подчеркнул, что бессмысленно голосовать без веры в улучшение экономической ситуации.

Оптимизм многих избирателей не разделяет политолог Марк Ткачук. Как отметил в беседе с ТАСС эксперт, гражданам свойственно возлагать надежды на выборы, однако принципиальных изменений в стране ожидать не стоит. По мнению Ткачука, прецедент последних четырех лет показывает, что "не у избирательных урн решаются вопросы структуры власти" и правящая партия завладеет большинством голосов избирателей и в этот раз.

"Единственная политическая партия, которая бы могла претендовать на победу, - это Партия социалистов, но два года назад она проголосовала за смешанную систему. По пропорциональной системе она бы получила гораздо больше [мандатов в парламенте]. Сейчас она будет лучшей среди равных", - утверждает политолог.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает Додона и выступает за восстановление отношений с Россией. За ней следуют демократы и оппозиционный избирательный блок Acum ("Сейчас"), который критикует Демпартию за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".

Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Для этих выборов порог явки избирателей был отменен.

Партиям для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а избирательному блоку - барьер в 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.