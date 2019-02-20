Предвыборное уравнение с тремя известными. За какой парламент проголосуют молдаване

Валерий Демидецкий — о шансах социалистов на победу, возможных сценариях развития событий и о том, почему будет трудно избежать массовых протестов в Кишиневе

В Молдавии, где у президента не так много полномочий, а реальные рычаги власти в руках парламента и назначенного им правительства, в воскресенье пройдут выборы.

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В Кишиневе надеются, что они положат конец противостоянию между всенародно избранным главой государства Игорем Додоном, выступающим за сбалансированное сотрудничество и с Востоком, и с Западом, и правящей Демократической партией Молдовы, сделавшей ставку на усиление влияния ЕС и США. Что не могло не вызвать напряженность в стране, население которой расколото геополитическими пристрастиями. Завершающаяся избирательная кампания была самой скоротечной и, пожалуй, самой горячей в истории страны. Но она так и не дала окончательного ответа на главный вопрос: продолжится ли возникшая при демократах конфронтация с Россией или победит линия президента, который хочет вернуть страну в естественное русло развития. Парламент на троих Хотя в бюллетени внесено 15 партий и движений, гарантированные шансы попасть в парламент, как свидетельствуют все опросы, имеют только три. Фаворитом гонки социологи единодушно называют Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая поддерживает идеи президента наладить баланс в международных отношениях и предлагает укрепить нейтралитет, молдавскую государственность, жестко противодействовать унионистам (так здесь называют сторонников объединения с Румынией). На втором месте в списке предпочтений — демократы, унаследовавшие власть от проевропейской коалиции, которую они сформировали десять лет назад вместе с Либерал-демократической партией Молдовы (ЛДПМ) и Либеральной партией (ЛП). Тогда их лидеры, заручившись поддержкой Вашингтона и Брюсселя, пообещали скорое вступление республики в ЕС. На деле все обернулось спадом экономики, серией коррупционных и политических скандалов, превратившими евроинтеграционные мечты в иллюзию.

За последние десять лет число сторонников этой идеи снизилось с 70% почти вдвое. К новым выборам рейтинг либерал-демократов, составлявших прежде ядро правящей коалиции, упал настолько, что они отказались от участия в них. Нет шансов преодолеть 6-процентный барьер и у выступающих за объединение с Румынией либералов

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Третьей политической силой, которая гарантированно проходит в парламент, по результатам опросов, оказался электоральный блок Acum ("Сейчас"), созданный правыми — Партией действия и солидарности (ПДС) и платформой "Достоинство и правда" (ПДП). Их лидеры Майя Санду и Андрей Нэстасе громче демократов клянутся в верности ЕС, США и НАТО, заигрывают с унионистами, а социалистов называют "рукой Кремля". Однако несмотря на разные идейные позиции, правые солидарны с социалистами в критике правящей партии и ее лидера олигарха Владимира Плахотнюка, которого называют теневым правителем страны. В списке выдвинутых против него обвинений — коррупция, узурпация власти, контроль основных финансовых потоков в стране, силовых структур, судей, местных властей и большинства крупнейших телеканалов. Такой мощный административный ресурс позволил демократам, получившим на выборах 2014 года всего 19 мандатов, переманить 35 депутатов из других фракций и сформировать большинство в 101-местном парламенте. Демократы также не питают симпатий к Acum, лидеров которого, как пишут местные СМИ, на Западе видят в качестве смены дискредитировавшей себя нынешней власти. Рейтинг еще одной коалиции, имеющей шанс пройти в парламент, партии "Шор", колеблется на грани 6-процентного проходного барьера. Ее лидер — мэр Оргеева бизнесмен Илан Шор — был приговорен в 2016 году к семи годам заключения по громкому делу о хищении 1 млрд евро из молдавских банков, которое привело к массовым протестам. Под давлением улицы тогда пали два правительства, в тюрьме по обвинению в коррупции оказался бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером либерал-демократов, составлявших ядро проевропейской коалиции, и жестко конкурировал с Плахотнюком в борьбе за власть. Посадить его помог Шор, который в явке с повинной написал о многомиллионных взятках Филату. После этого бизнесмена до окончательного суда перевели под судебный контроль. Но это не помешало ему учредить партию и развернуть агрессивную предвыборную кампанию с жесткой критикой противников власти — Асum и социалистов. Подводные камни мажоритарной системы По данным местных и зарубежных опросов, социалисты могут получить большинство в парламенте. На деле все обстоит сложнее из-за главного подводного камня нынешней кампании — введенной в 2017 году по инициативе демократов смешанной избирательной системы. По ней 50 депутатов избирают, как прежде, по партийным спискам, а 51 — по мажоритарным округам.

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Бывший глава МИД непризнанного Приднестровья Валерий Лицкай образно назвал эту систему "подушкой безопасности" для тех, кто задает тон в молдавской политике, желая "сохранить и приумножить все нажитое". На кону большие деньги, получаемые от контроля за госструктурами. А одномандатных депутатов, по словам дипломата, "закулисные дирижеры могут добавлять в любую конструкцию, чтобы система не взорвалась". Как такая система работает, наглядно продемонстрировали демократы, которые в борьбе за власть распотрошили с помощью админресурса как своих оппонентов, так и близких по духу союзников. При этом далеко не всегда соблюдая законы и правила приличия, нередко отправляя оппонентов за решетку. В случае утери власти на них не только "повесят собак" за неудачи последних лет, но и начнут громкие судебные процессы. Чтобы обезопасить себя от поражения, власти не только сменили избирательную систему, но и пополнили нужными людьми государственные учреждения, которые принимают решения, в том числе и о признании или непризнании голосования. Был отменен день тишины, разрешена агитация в день голосования, что, по мнению тех же оппозиционеров, создало условия для подтасовок подконтрольным власти руководителям на местах. Чтобы снискать расположение избирателей, было решено провести консультативный референдум о сокращении числа депутатов и их отзыве. Протесты оппозиции вызвало решение о формировании участков для голосования за рубежом. В связи с тем, что за годы независимости безработица выгнала из Молдавии почти треть населения, их будет 125. Хотя из более чем миллиона трудовых мигрантов большая часть выехала в Россию, для них открыто всего 11 участков. Причина, как считают социалисты, в том, что у большей части молдавской диаспоры здесь преобладают пророссийские настроения.

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Там же, где большинство избирателей голосует за проевропейские партии, их появится намного больше. В Италии — 29, Румынии и США — по 12. Из той же оперы — решение перенести на десятки километров вглубь страны ряд участков для жителей из непризнанного Приднестровья, где также симпатизируют России. В ходе предвыборной кампании в ЦИК неоднократно поступали требования снять с выборов социалистов. Их обвиняли в использовании ресурса президента (несмотря на то, что Додон отказался возглавить список партии, чтобы поддержать стабильность в стране), а также получении зарубежной помощи и других нарушениях. По мнению экспертов, эти жалобы могут быть использованы, чтобы аннулировать итоги выборов в случае победы сторонников главы государства. Такой прецедент был создан летом прошлого года, когда молдавский суд отменил результаты выборов мэра Кишинева, на которых победил лидер ПДП Андрей Нэстасе. Лидеры Acum тогда пожаловались на власти в Вашингтон и Брюссель. Последовала реакция ЕС, который приостановил финансовую поддержку правительства, обвинив его в преследовании оппозиции, нежелании бороться с коррупцией, затягивании расследования банковской кражи. При этом подопечным в Кишиневе дали понять, что не теряют надежд на исправление, пообещав возобновить помощь, "если будут проведены честные и открытые парламентские выборы". Гибридная война Со своей стороны, демократы постарались заручиться поддержкой Вашингтона, заключив контракты с американскими лоббистскими компаниями. За такую помощь пришлось платить высылкой российских дипломатов, политиков, журналистов, запретами на трансляцию новостных и политических программ, другими антироссийскими демаршами, которые привели к охлаждению отношений правительства с Москвой.

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Несмотря на противодействие Додона и прописанный в конституции нейтралитет, в Кишиневе был открыт офис связи НАТО, продвигающий программы модернизации силовых структур по лекалам и в интересах альянса. Акцент — на "борьбе с гибридной войной России". "Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить приход к власти в этой стране любого, кто бы углубил отношения с Россией и создал новую проблему с безопасностью и для Украины, и для региона в целом", — пояснил недавно суть такой политики спикер молдавского парламента демократ Андриан Канду в интервью украинской "Европейской правде". О том, что в случае победы на выборах социалистов в Молдавии может быть организован "майдан" по типу Украины, предупредил на днях секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Схожая ситуация была здесь в апреле 2009 года, когда недовольные очередной победой на выборах Партии коммунистов Республики Молдова сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента в Кишиневе, вывесив на них флаги ЕС и Румынии. В итоге коммунистам, которые выступали за сотрудничество с Россией, пришлось сдать власть.

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Об этом открыто заявил, покидая свой пост в конце прошлого года, посол США в Кишиневе Джеймс Петит. А прибывший ему на смену Дерек Хоган публично предупредил, что Россия, "вероятнее всего, вмешается в парламентские выборы в Молдавии, так же, как это сделала в США в 2016 году". Хотя приславший его президент Трамп российского участия в своей победе не признает. Послевыборные сценарии "Я надеюсь, что социалисты получат на выборах достаточно голосов, чтобы сформировать "промолдавское" большинство в парламенте и правительство, которое будет работать вместе с президентом. В противном случае велика вероятность досрочных выборов, так как трем партиям, которые по опросам проходят в парламент, будет сложно договориться", — признался в беседе со мной президент Молдавии. Он пояснил, что "по идеологическим соображениям социалисты не пойдут на альянс ни с правыми, ни с демократами". "В этом случае партии Плахотнюка, Санду и Нэстасе будут формировать коалицию под давлением США и ЕС. Или демократы попытаются сколотить большинство с помощью депутатов Шора и одномандатников. В этом случае страну ожидают новые потрясения и досрочные выборы. Они будут выгодны социалистам, так как тогда мы получим еще больше голосов", — убежден Додон. Вместе с тем он не исключает, что люди могут выйти на улицы, если власти откажутся признать итоги голосования или снимут с выборов одну из партий.

Новые потрясения чрезвычайно опасны для идеологически и геополитически раздробленной Молдавии. Половина выступает за интеграцию в ЕС, другая хочет сближения с Россией и Евразийским экономическим союзом. Пятая часть видит выход в объединении с Румынией

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